Down sendromlu Enes'in jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu
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Down sendromlu Enes'in jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu

Down sendromlu Enes'in jandarma üniforması giyme hayali gerçek oldu
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 yaşındaki down sendromlu Enes Polat'ın jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Elazığ'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 yaşındaki down sendromlu Enes Polat'ın jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Polat'ın annesinin İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçerek oğlunun jandarma olma hayalini iletmesi üzerine ekipler, onun bu hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Ekipler, evinde ziyaret ettikleri Polat'a ona uygun diktirilen üniformayı verdi.

Üniformayı giyinen Polat ve annesi evlerinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız karşıladığı Polat ve annesini bir süre makamında ağırladı.

Polat ekiplerce tanıtılan jandarma araçlarına bindi.

Polat kendisi için hazırlanan ve üzerinde resmi bulunan pastayı Albay Yıldız ile kesti.

İz takip köpeği "Dost"un gösterisini izleyen Polat, zaman zaman asker selamı verdi.

Polat daha sonra Albay Yıldız tarafından evine uğurlandı.

Polat'ın annesi oğlunun hayalini gerçekleştiren, yüzünü güldüren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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