Down sendromlu Deniz'in fotoğrafçılık hayali gerçekleşiyor
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Down sendromlu Deniz'in fotoğrafçılık hayali gerçekleşiyor

06.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:09
Down sendromlu Deniz'in fotoğrafçılık hayali gerçekleşiyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Deniz Sinan'ın fotoğrafçılık merakını bir işe dönüştürebilme hayali Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre tarafından gerçekleştiriliyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Deniz Sinan'ın fotoğrafçılık merakını bir işe dönüştürebilme hayali Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre tarafından gerçekleştiriliyor.

Deniz Sinan'ın fotoğrafçılığa ilgi duyması üzerine ailesi tarafından kendisine fotoğraf makinesi alındı. İlçede gezerek bol bol fotoğraf çekmeye başlayan Sinan, bir süre sonra Belediye Başkanı Emre'nin dikkatini çekti.

Başkan Emre, ailesiyle görüşerek Sinan'ın Besni Belediyesinde istihdam edilmesi için çalışma başlattı.

Bu süreçte de Başkan'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Deniz Sinan, Eyyüp Mehmet Emre'nin ziyaretlerinde fotoğraf çekiyor.

Belediye Başkanı Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deniz'in fotoğrafçılığa merakı olması nedeniyle ona katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Down sendromlu bireylerin yalnız olmadıklarını fark ettirmek için böyle bir çalışma başlattıklarını aktaran Emre, şöyle konuştu:

"Deniz işini gayet güzel yapıyor. İnanılmaz güzel fotoğraflar çekiyor, bizimle beraber yol arkadaşlığı yapıyor. Kendisinden memnunuz. Allah da razı olur inşallah. Down sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin yalnız olmadığı hissini kendilerine sağlayabilme amacındayız. Deniz'in fotoğrafçılık merakını bir işe dönüştürebilme hayali vardı. Ailesi ile yaptığımız görüşme sonrası Deniz'le deneme aşamasındayız. Bu aşama sonrasında belediye personelimiz olarak bizimle beraber çalışmaya başlayacak."

Emre, Deniz'in çektiği fotoğraflarla ilerleyen süreçte sergi açmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

"Deniz şimdi daha başarılı olacak"

Ağabeyi Tuncay Sinan da Deniz doğduktan sonra sürekli onunla ilgilenip iyi bir birey olması için ellerinden geldiklerini yaptığını söyledi.

"Onun engel durumu bizim hiç gözümüze gelmedi." diyen Sinan şöyle devam etti:

"Her zaman onun ilgisini çekecek yerlere yönlendirme gayreti içerisindeyiz. Kendisi okulunu bitirdikten sonra resim yapmaya başladı. Bizler de resimden sonra daha neler yapabilir diye düşündük. Halk Eğitim Merkezine gidip oradaki yetkililerden destek aldık. Deniz'in fotoğrafçılık konusunda eğitilebileceğini söylediler. Orada fotoğrafçılık eğitimi alan kardeşimin yeteneği ortaya çıktı. Sağ olsun Belediye Başkanımız kendisi fark edince Belediye de fotoğrafçılık konusunda bir farkındalık oluşturmak ve daha çok motive olması konusunda bir çalışma başlattı. Deniz şimdi daha başarılı olacak."

Deniz Sinan ise Belediye Başkanı Emre ile beraber gezdiğini, sürekli fotoğraflarını çektiğini anlatarak hayalinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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