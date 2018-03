Down Sendromlu Çocuklarla Birlikte Sinemaya Gittiler

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu çocuklarla birlikte film izledi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü" amacıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, Gaziantep'te bir AVM içerisindeki sinemada bir araya geldi. Medical Park Gaziantep Hastanesi personeli down sendromlu çocuklarla beraber 'Ailecek Şaşkınız' filmini keyifle izledi.

Downla Umut Penceresi Derneği kurucusu Bengü Aslanpay, etkinlik sayesinde down sendromlu çocuklarla kurulan bağın ve sevgilerini yakından görebilme fırsatı olduğunu ifade etti.

Down sendromlu çocuklar ise Medical Park hastanesi yetkililerine etkinlik için sevgi gösterisinde bulunarak, teşekkür etti. - GAZİANTEP