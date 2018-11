Down Sendromlu Çocuklardan Resim Sergisi

Mardin'de, bir ay boyuncu resim dersi gören 10 down sendromlu çocuğun yaptığı resimler sergilendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi down sendromlu çocuklar için başarılı bir proje gerçekleşti. "46+1 Projesi" ismiyle başlatılan çalışmada, 10 down sendromlu çocuk bir ay boyunca verilen resim dersi ile yaptıkları eserleri sergiledi. Gençlik Merkezi binasında düzenlenen sergiye down sendromlu çocukların yanı sıra birçok ziyaretçi katıldı.

"Her zaman yanlarındayız"

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizde down sendromlu evlatlarımızla sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atıyoruz. Biz belediye görevinin tevdi edilmesinin akabinde tüm ekibimizle 'Sizin için çalışıyoruz' diyerek yola çıktık. Şehrimizi yaşanabilir bir şehir haline getirmenin yanında dezavantajlı gruplar için sosyal sorumluluklarımızı da asla unutmadık. Down sendromlu çocuklarımız da bu noktada bizler için hep öncelikli oldu. Biz evlatlarımızın daha sosyal olmaları için ilk olarak Down Kafeyi hizmete açtık. Akabinde onlara birçok konuda katkı sağladık. Fotoğrafçılık eğitimleri ile beraber teraryum atölyesini down sendromlu çocuklarımızla sürdürdük. Şimdi başka bir çalışmayı daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Down sendromlu çocukların sanatla yoğrulmasını önemli bulduklarını anlatan Yaman, "Biz çocuklarımızın sanatsal yeteneklerinin de ortaya çıkması için çaba veriyoruz. Bunun son örneği ise Gençlik Merkezimizde açtığımız resim kursu ile evlatlarımıza resim eğitimi vermek oldu. '46+1' isimli projemizle down sendromu olan çocuklarımız bir ay boyunca ders aldılar. Yaptıkları eseler ise çok beğenildi. Bugün bu sergiyi açmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - MARDİN