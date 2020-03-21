Down sendromlu çocuklardan "evde kal" çağrısı
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Down sendromlu çocuklardan "evde kal" çağrısı

Gaziantep, İzmir, Adana ile İsviçre, KKTC ve Hollanda'daki Türk ailelere mensup toplam 8 çocuk Uluslararası Down Sendromu Federasyonu öncülüğünde bir araya gelerek, evde kal çağrısı yaptı.

21.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:12
Down sendromlu çocuklardan

Gaziantep, İzmir, Adana ile İsviçre, KKTC ve Hollanda'daki Türk ailelere mensup toplam 8 çocuk Uluslararası Down Sendromu Federasyonu öncülüğünde bir araya gelerek, evde kal çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinliklerinin tamamını iptal eden federasyon, farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Bu kapsamda dünyanın farklı yerlerindeki çocuklar sosyal medyada bir araya gelerek kamera karşısına geçti ve "evde kal" çağrısı yaptı. Çocuklar, yaşamlarından kesitlere yer verdiği videoda, "Cumhurbaşkanımızı ve Sağlık Bakanımızı çok seviyorum. Kurallara uyuyorum ve evden dışarı çıkmıyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, federasyona bağlı 30 ülkedeki gençlerle telekonferans yöntemiyle görüştüklerini belirtti.

Dünya genelindeki salgınla ilgili hem down sendromlu çocuklara hem de ailelerine tedbirler anlamında bilgiler paylaştıklarını aktaran Tuncay, "O yüzden dünyaya da mesaj vermek istedik. Hep birlikte 'Dünya evde kal, hayatta kal.' dedik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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