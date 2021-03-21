Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
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Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi

21.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:52
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi

KAHRAMANMARAŞ'ta, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde oynayarak eğlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down sendromlu çocuklar müzik eşliğinde oynayarak eğlendi. Çocuklarının mutluluğuna ortak olan aileler ise duygusal anlar yaşadı.

Onikişubat Belediyesi ve iş insanı Alper Topçuoğlu tarafından yaptırılan Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Down sendromlu çocuklar ve ailelerin ilgisi büyük oldu. Etkinlik kapsamında Down sendromlu çocuklar renkli kostümler giyen çizgi film karakterleri ile oyunlar oynayarak, gökyüzüne balon bıraktı. Kendileri için hazırlanan özel günde aileleri, arkadaşları ile doyasıya eğlenen çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Onların bu mutluluğuna ortak olan anne-babaları da duygusal anlar yaşadı.

'İSTEDİKLERİMİZ BİZİM HAKKIMIZ, BİR AYRICALIK, LÜTUF DEĞİL'Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, eğitim merkezinin bölgenin en donanımlı ve en kapsamlı eğitim merkezi olduğunu söyledi. Merkezin, yıllardır kurdukları hayallerin gerçekleşmesini sağlayacağına inandıklarını belirten Yerhan, şunları söyledi: "Dünyaya gelen bebeğimizin, bebeklik döneminden başlamak suretiyle okul öncesi eğitimini kapsayan, okula başladığı zaman kaynaştırma sürecini takip ettiğimiz, tüm eğitim boyunca yanında olduğumuz, ergenlik aşamasında ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız, sonra bir yetişkin birey olduğunda, artık bağımsızlaşabilen, ayakları üstünde durabilen, yetişkin, genç ve bağımsız olmasını hayal etmiştik. Çok geniş bir hayal ve bir hak temelli farkındalıktan söz ediyoruz. Bunlar bizim hakkımız, bir ayrıcalık, lütuf değil. Her bireyin hakkı olduğu kadar çocuklarımızın da sahip olduğu şeyler bunlar. Ne yazık ki 21'inci yüzyıldayız ve bu haklara erişim noktasında çok ciddi problemler yaşıyoruz. Artık bu problemlerin bertaraf edildiği, birey olarak kabul edildiği ve en sonunda annelerinin kanatlarının altından uçup giden bağımsız birer yetişkin olduğu günleri hayal ediyoruz.""BU KONSEPTE YAPILMIŞ EN MÜKEMMEL TESİS"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise bugüne kadar eğitim alanında çok büyük yatırımlar yaptıklarını, ancak bu eğitim merkezinin diğerlerinden hem çok farklı hem de çok özel olduğunu söyledi. Alper Topçuoğlu'na çok teşekkür eden Mahçiçek, "Bu çocuklarla beraber olmak, onları büyütmek, topluma kazandırmak kolay bir iş değil. Gerçekten onların aileleri elleri öpülesi insanlar. Biz de sadece bir miktar, bir tarafından tutmuş olduk. Bu vesileyle bu tesisi yaptık. Tesis, belki de ülkemizde bu konsepte yapılan en mükemmel bir tesis. Hem okul hem de rehabilitasyon merkezi. Yapmadan önce ciddi manada araştırma yaptık daha güzel, daha anlamlı hale nasıl getirebiliriz diye ve ortaya güzel bir eser çıktı. İnşallah çocuklarımız, ailelerimiz bu güzel eserden ve bu güzel eserin içinde verileceği eğitimden istifa edecekler" diye konuştu.


Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi
Down sendromlu çocuklar, kendi günlerinde doyasıya eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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