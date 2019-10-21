Down sendromlu çocuklar için bir araya geldiler
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.
Polis Atlı Birlik Sosyal Tesislerindeki buluşmada, Kepez Belediyesi Engelli Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve down sendromlu çocuklardan oluşan Mehteran Takımı gösteri sundu.
Polis köpeklerinin gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklardan isteyenler birlikteki atlara da bindirildi.
Ulucan, etkinliğe katılan çocuklara günün anısına okul çantası hediye etti.