Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
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Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

19.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:54
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası (ESKUBER) tarafından düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklara hayal ettikleri karakterlerin kıyafetleri giydirildi.

ESKİŞEHİR'de, Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası (ESKUBER) tarafından düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklara hayal ettikleri karakterlerin kıyafetleri giydirildi. Makyaj da yapılan çocukların kimi prenses, kimi asker, polis, efe oldu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, Odunpazarı Belediyesi ve ESKUBER bir etkinlik düzenledi. Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromlu çocuklar olmak istedikleri karakterleri söylediler. Etkinlikte çocuklara hayal ettikleri karakterlerin kostümleri giydirildi. Ardında da ESKUBER üyesi kuaförler, çocukları giydirirerek hayal ettikleri karakterlere dönüştürdü. Çocuklardan kimi prenses kimi de asker, polis, efe oldu. Kızların saçlarına karakterlerin özelliklerine göre şekil verildi. Tırnaklarına ise istedikleri renklerde ojeler sürüldü. Erkeklerin ise saç tıraşları yapıldı. Ardından da olmak istedikleri karekterlere göre kimisine bıyık, kimisine de sakal çizildi. Hayal etkileri karakterlere dönüşen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ise çocuklarının hayallerini gerçekleştiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Kıyafetlerini giyen down sendromlu çocuklar hep birlikte oyunlar oynadı.


Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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