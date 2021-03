Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Odunpazarı Belediyesi, down sendromuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu çocuklar olmak istediği karakteri söyledi; Odunpazarı Belediyesi Eskişehir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası (ESKUBER) ile birlikte bu hayali gerçekleştirdi. Kimi prenses kimi de asker, polis, efe oldu. Etkinlikte çocuklara hayal ettikleri karakterlerin kostümleri giydirildi. Ardında da ESKUBER üyesi kuaförler çocukları hayal ettikleri karakterlere dönüştürdü. Kızların saçlarına karakterlerin özelliklerine şekil verildi. Tırnaklarına ise istedikleri renklerde ojeler sürüldü. Erkeklerin ise öncelikle saç tıraşları yapıldı. Ardından da olmak istedikleri karakterlere göre kimisine bıyık, kimisine de sakal çizildi. Hayal ettikleri karakterlere dönüşen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ise çocuklarının hayallerini gerçekleştiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Hayalleri gerçeğe dönüşerek efe olan çocuklar, mutluluklarını zeybek oynayarak gösterdi. Zeybek gösterisinin sonrasında polis, asker, efe ve prensesler hep birlikte oyunlar oynadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı