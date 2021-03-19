Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
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Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

19.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:57
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

Odunpazarı Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromuna dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromuna dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Down sendromlu çocuklar, olmak istediği karakteri söyledi; Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası (ESKUBER) ile birlikte bu hayali gerçekleştirdi. Kimi prenses, kimi de asker, polis, efe oldu. Çocukların mutluluğu ise görmeye değer görüntüler oluşturdu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Odunpazarı Belediyesi, down sendromuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu çocuklar olmak istediği karakteri söyledi; Odunpazarı Belediyesi Eskişehir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası (ESKUBER) ile birlikte bu hayali gerçekleştirdi. Kimi prenses kimi de asker, polis, efe oldu. Etkinlikte çocuklara hayal ettikleri karakterlerin kostümleri giydirildi. Ardında da ESKUBER üyesi kuaförler çocukları hayal ettikleri karakterlere dönüştürdü. Kızların saçlarına karakterlerin özelliklerine şekil verildi. Tırnaklarına ise istedikleri renklerde ojeler sürüldü. Erkeklerin ise öncelikle saç tıraşları yapıldı. Ardından da olmak istedikleri karakterlere göre kimisine bıyık, kimisine de sakal çizildi. Hayal ettikleri karakterlere dönüşen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler ise çocuklarının hayallerini gerçekleştiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Hayalleri gerçeğe dönüşerek efe olan çocuklar, mutluluklarını zeybek oynayarak gösterdi. Zeybek gösterisinin sonrasında polis, asker, efe ve prensesler hep birlikte oyunlar oynadı. - ESKİŞEHİR

Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu
Down sendromlu çocuklar hayallerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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