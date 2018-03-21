Down Sendromlu Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Batman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 14 down sendromlu öğrenci, " 21 Mart Down Sendromlular" günü dolayısıyla Gaziantep'i ziyaret etti.

Öğretmenleriyle beraber kente gelen öğrenciler, şehrin tarihi yerlerini gezdi. Hayvanat Bahçesi'ne de giden öğrenciler, midillilerle tur atıp, foklara yem verdi.

Öğrencilerden Harun Alay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesine ilk defa geldiğini belirterek, "Bugün fok balığı, at, zürafa gördüm. Burayı çok sevdim. Tekrar gelmek istiyorum." dedi.

Dihat Kaya da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "At, aslan kaplan, fil gördüm. En çok fili sevdim. Yine gelmek istiyorum." diye konuştu.

Mehmet Okçu ise bütün hayvanları çok sevdiğini, ata bindiği için daha da mutlu olduğunu söyledi.

Okul öğretmenlerinden Mehmet Veysi Çapar "21 Mart Down Sendromlular" günü kapsamında gezi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dolayısıyla Gaziantep'e geldik. Şehri dolaştık. Çocuklar çok eğlendiler. Ata bindiler, fok balığına yem verdiler. Bundan sonraki hayatları için önemli bir anı oldu. Bu geziyi asla unutmayacaklar. Biz de onlara akademik ve sosyal beceri anlamında katkı vermeye çalışıyoruz. Eğitim çok önemli. Mezun ettiğimizde çok değişmiş oluyorlar. Bu gezide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Öğretmenlerden Sevil Kurt da çocuklara göz kulak olmak için geldiğini belirterek, "Ben Kozluklu okulunda sınıf öğretmenliği yapıyorum. İlk defa downlu çocuklarla ilgileniyorum. 3'ü kız olmak üzere 14 öğrenciyle geldik. Çocuklar melek gibiler. Onların mutluluğu bizi ağlattı. Biz de çok mutlu olduk. Hayvanları görmeyi çok istiyorlardı. Özellikle burayı ziyaret ettik. Mutlu Kafe'ye gittik. Aynısından Batman'a da yapılmasını istiyoruz. İnşallah bu gezilerin devamı gelir." diye konuştu.