Down sendromlu çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
Samsun'da down sendromlu çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamadıkları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde şiir okuyarak kutladı.
21.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:47
Samsun'da down sendromlu çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamadıkları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde şiir okuyarak kutladı.
Samsun Down Sendromlu Çocuklar Derneği, evlerinde Türk bayraklarıyla "Geldi 23 Nisan" şiirini okuyan çocukların görüntülerinden klip hazırladı.
Derneğin sosyal medyada paylaştığı klip ilgi gördü.
Kaynak: AA