Down sendromlu çocuğun futbol maçı izleme hayalini Aksaray Valisi Aydoğdu gerçekleştirdi
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Down sendromlu çocuğun futbol maçı izleme hayalini Aksaray Valisi Aydoğdu gerçekleştirdi

21.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:37
Down sendromlu çocuğun futbol maçı izleme hayalini Aksaray Valisi Aydoğdu gerçekleştirdi

Aksaray'da ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki down sendromlu Fahrettin Önemli, Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynan maçlar yüzünden izleyemediği 68 Aksaray Belediye Spor maçını Vali Hamza Aydoğdu'nun sürpriziyle izledi.

Aksaray'da ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki down sendromlu Fahrettin Önemli, Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynan maçlar yüzünden izleyemediği 68 Aksaray Belediye Spor maçını Vali Hamza Aydoğdu'nun sürpriziyle izledi.

Down sendromlu Fahrettin'in babası Mustafa Önemli, Aydoğdu'ya sosyal medya hesabından ulaşarak, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla oğlunun tutkunu olduğu 68 Aksaray Belediye Spor maçına gitmesi için izin istedi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Önemli, Dağılgan Stadyumu'nda oynanan, 68 Aksaray Belediye Spor ile Bayrampaşaspor müsabakasını izledi.

Baba Önemli, gazetecilere, oğlu ile sürekli maçları takip ettiklerini ancak bu dönemde yasak olmasından müsabakaları izleyemediklerini söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında gidemedikleri maçlar için evladının çok üzüldüğünü belirten Önemli, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne denk gelen maçı izlemek istedik. Bu konuda Vali Aydoğdu'ya sosyal medyadan mesaj yazdım. Evladım Fahrettin'e bir sürpriz yapmak istedim. Down sendromlu oğlunu Allah tarafından bize verilen bir melek olarak görüyoruz. Sağlam herkes birer engelli adayıdır. Valimiz Aydoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı ve dileğim yerine geldi. Oğlum da ben de çok mutlu olduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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