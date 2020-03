Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı 'evde kal' şarkısını söyleyerek, Down Sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara 'evde kal' mesajı verdi.

Down sendromlu çocuğu ile şarkı söyleyerek 'evde kal' mesajı verdi ERZURUM - Erzurumlu şarkıcı Rıdvan Adede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sözlerini kendisinin yazdığı 'evde kal' şarkısını söyleyerek, Down Sendromlu çocuğu ile beraber Erzurumlulara 'evde kal' mesajı verdi. 30 yaşında ki Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede, korona virüsünün Dünya'da ve Türkiye'de hızla yayılmaya devam etmesinin ardından Down Sendromlu oğlu ile beraber şarkı söyleyerek, Erzurumlu vatandaşlara virüse karşı korunmak amaçlı evde kalın çağrısı yaptı. Kaynak: İHA