Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
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Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Malatya'nın Battalgazi Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından Down Sendromlu Halil İbrahim Ilkım'a sürpriz doğum günü yapıldı.

Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
21.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:07

Malatya'nın Battalgazi Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından Down Sendromlu Halil İbrahim Ilkım'a sürpriz doğum günü yapıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan özel çocuklara yönelik Battalgazi Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından sürpriz ziyaretler devam ediyor. Doğum günü olan ve 15 yaşına giren Down Sendromlu Halil İbrahim Ilkım'a Tandoğan Mahallesindeki evinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Vefa destek gurubunu karşısında gören Iklım, heyecanını gizlemedi. 15 yaşı için hazırlanan pastayı kesen ve üzerindeki mumları üfleyen Iklım, dileğinin okulların biran önce açılması olduğunu söyledi. Sürpriz kutlamada bir değerlendirme yapan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve gönüllü vefa gurubu üyesi İhsan Çolak, "Battalgazi vefa gurubu olarak, İbrahim kardeşimizin doğum gününü kutlamaya geldik. Battalgazi Kaymakamımızın sana selamları var. Aynı zamanda bu konuda duyarlı olan vefa gurubu müdürümüze ve vefa gurubunda olan dostlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim İbrahim'e uzun ömürler versin" dedi.

Sürpriz için vefa ekiplerine teşekkür eden baba Mehmet Ilkım ise "Battalgazi Kaymakamlığına, vefa destek gurubuna bu anlamlı günde, özel bir bireyimizi sevindirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu şekilde duyarlı olmaları da bizleri de bir anne baba olarak duygulandırdı. Bu vesileyle de kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Doğum günü pastasını kestikten sonra Halil İbrahim Ilkım'a, vefa destek gurubu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Sürpriz doğum günü kutlamasına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat ile vefa destek gurubu üyeleri de katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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