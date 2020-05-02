Down sendromlu Çırak, maaşını getiren görevliye topladığı çiçekleri vererek teşekkür etti

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle maaşını alamayan down sendromlu Emine Çırak, maaşını getiren görevliye topladığı çiçekleri vererek teşekkür etti.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle maaşını alamayan down sendromlu Emine Çırak, maaşını getiren görevliye topladığı çiçekleri vererek teşekkür etti.

Atakum ilçesine bağlı dağ köyü olan Kayagüney Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Emine Çırak, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle maaşını almaya gidemedi.

Araması üzerine Atakum Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Resul Aygün, anne ve babası olmadığı için ablasının yanında kalan Çırak'ın maaşını bankadan çekerek evine götürdü.

Maaşını almanın mutluluğunu yaşayan Çırak, bahçesinden topladığı çiçekleri Aygün'e vererek teşekkür etti.

Aygün, AA muhabirine, down sendromlu Çırak'ın kendisine çiçek toplayıp vermesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Atakum'da engellilerin bulunduğu bir okulun müdürlüğünü yaptığını belirten Aygün, hayatı boyunca hiç okula gitmemiş olan Çırak'ın davranışının kendilerini duygulandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA