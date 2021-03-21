Down Sendromlu Ceren'in gelinlik hayali gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Down Sendromlu Ceren'in gelinlik hayali gerçek oldu

21.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:57
Down Sendromlu Ceren'in gelinlik hayali gerçek oldu

Gelinlik giyme hayali olan down sendromlu Mediha Ceren Görgün'ün hayali gerçek oldu.

Gelinlik giyme hayali olan down sendromlu Mediha Ceren Görgün'ün hayali gerçek oldu. Kızını gelinlikler içinde gören anne ise duygu dolu anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında Down sendromlu Ceren için seferber oldu. Mediha

Ceren Görgün'ün annesi Tenzile Görgün, kızının gelinlik giyme hayali olduğunu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne iletti. Anne Görgün'ün talebiyle harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Mediha Ceren'in hayalini Dost Eller Mağazası'nda gerçeğe dönüştürdü. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelinlik seçme, hazırlanma ve fotoğraf çekimi süreçleriyle Ceren'e mutluluk yaşattı. Kızını gelinlikler içinde gören anne Görgün ise duygusal anlar yaşadı. - KOCAELİ

Down Sendromlu Ceren'in gelinlik hayali gerçek oldu
Down Sendromlu Ceren'in gelinlik hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Guy Ritchie Hande Erçel
Spor Özcan Bizati Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Down Sendromlu Ceren'in gelinlik hayali gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 12:58:55. #1.16#
title