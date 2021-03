Down sendromlu Büşra Nur'un hayalleri gerçek oldu

Büşra Nur 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde hayatının sürprizini yaşadı Down sendromlu olan Büşra Nur Konal 2 yıl önce Beykoz Çayır Festivali'nde birlikte şarkı söylediği Yusuf Güney ve konserde tanıştığı Beykoz Belediye Başkanı...