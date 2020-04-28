Down sendromlu Busenur, tablet almak için biriktirdiği 214 TL'yi kampanyaya bağışladı Down sendromlu Busenur, tablet almak için 5 aydır biriktirdiği harçlığını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Down sendromlu Busenur, tablet almak için 5 aydır biriktirdiği harçlığını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

14 yaşındaki Busenur Köse, tablet bilgisayar almak için, kumbarasında biriktirdiği 214 lira tutarındaki harçlığını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Busenur, Bahçelievler Belediyesi çağrı merkezini arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istediğini söyledi. Talep üzerine adrese giden vefa destek ekibi, tutanak karşılığında kumbaradan çıkan 214 lirayı teslim aldı. Apartman görevlisi olan Salih ve Suna Köse çifti, tablet almak biriktirdiği harçlığını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan kızları Busenur ile gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: DHA