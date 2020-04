Down Sendromlu Busenur'dan örnek davranış Down Sendromlu Busenur'dan örnek davranış Tablet almak için biriktirdiği 214 TL'yi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı Bahçelievler'de yaşayan Down Sendromlu Busenur, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği 214 TL'yi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayarak örnek...

Down Sendromlu Busenur'dan örnek davranış Tablet almak için biriktirdiği 214 TL'yi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı İSTANBUL - Bahçelievler'de yaşayan Down Sendromlu Busenur, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği 214 TL'yi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi. Bahçelievler'de yaşayan 14 yaşındaki Down Sendromlu Busenur, Bahçelievler Belediyesi çağrı merkezini arayarak kumbarasında biriktirdiği 214 lira tutarındaki harçlığını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istediğini belirtti. Çağrı üzerine Down Sendromlu Busenur'un evine giden vefa çalışma ekibi, burada 214 TL parayı teslim aldı. Apartman görevlisi olan Salih-Suna Köse çifti ise, tablet almak için biriktirdiği harçlığını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan kızları Busenur ile gurur duyduklarını söyledi. Öte yandan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da Busenur'a bir hediye göndererek mutlu olmasını sağladı. Kaynak: İHA