OMÜ'den down sendromlu bireyler için farkındalık

OMÜ'den down sendromlu bireyler için farkındalık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atakum Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireyler için beslenme ve geri dönüşüm sanatı konularında atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, cam malzemelerle sanatsal üretim gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi iş birliğiyle "Down sendromlu bireylere farkındalık atölyesi" etkinliği düzenledi.

"Down sendromlu bireylerde beslenme süreçleri ve aile rehberliği semineri" ve "Down sendromlu bireylerde geri dönüşüm sanatsal cam etkinliği atölye çalışmaları" Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Atölye çalışmaları öncesinde down sendromlu bireyler, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nü ziyaret etti. Ziyaretçiler, geri dönüşüm amacıyla getirdikleri cam malzemeleri yetkililere teslim etti. Bu süreçte katılımcılara cam füzyon tekniği hakkında bilgilendirme yapılarak uygulama sürecine hazırlık sağlandı.

Atölye çalışmasında geri dönüştürülmüş cam malzemelerle sanatsal üretim gerçekleştirildi. Atölye sürecinde OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü 3. sınıf öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği programı öğrencileri, down sendromlu bireylere birebir destek sağladı. Etkinliğin yürütücülüğünü, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Doç. Dr. Fidan Tonza Helvacıkara ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğr. Gör. Ramazan Tilki üstlendi.

Programın sonunda down sendromlu bireylerin ortaya koyduğu eserler, üniversite-yerel yönetim iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
