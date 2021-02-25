Down sendromlu bireyler için bir araya gelecekler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Down sendromlu bireyler için bir araya gelecekler

25.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:45
Down sendromlu bireyler için bir araya gelecekler

Down Sendromlu bireylerin eğitim, kültür, sanat, sağlık, istihdam gibi alanlarda öncü bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla; 21 Mart'ta Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleşecek.

Down Sendromlu bireylerin eğitim, kültür, sanat, sağlık, istihdam gibi alanlarda öncü bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla; 21 Mart'ta Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleşecek.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF), 'Her şey 1 farklı olacak' mottosu ve Türkiye-Pakistan temsilciliği ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Taksim Sofitel Otel'de etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, "Sosyal sorumluluk ve farkındalık ilkelerimiz ile hareket ederek, Down Sendromlu yetişkin ve bireyler için  Pakistan temsilciliğimiz ile iş birliği ve dostluk projesine katkılarından dolayı onur duyuyoruz" dedi.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN DOSTLUĞU İLE PAKİSTANLI SANATÇILAR SAHNEDE YER ALACAK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Erkanlarının öncülüğünde gerçekleşecek olan UDF Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde; Pakistan Hükümet yetkililerinden isimler, UDF Pakistan Temsilcisi Farooq Nathanial ve iş heyeti katılım sağlarken, Pakistan Geleneksel Dans Grubu ve Pakistan'dan gelen ulusal sanatçıları sahnede yerini alacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Türk sanatçılar, iş insanları ve cemiyet hayatının bilinen isimleri de sosyal sorumluluk ve farkındalık projesinde UDF'nin yanında olacak. Pakistan'dan da önemli markaların katılımı ile gerçekleşecek Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde el ve gönül birliği ile iki kardeş ülkenin dostluğu pekişecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Pervin Buldan Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Hüseyin Göçek Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Down sendromlu bireyler için bir araya gelecekler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:48:23. #1.16#
title