Down Sendromlu Aysun'a sürpriz ziyaret

Down sendromlu Aysun'u evinde ziyaret eden Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri, genç kızın saç bakımını yaptı.

Down sendromlu Aysun'u evinde ziyaret eden Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri, genç kızın saç bakımını yaptı.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren Kadın ve Gençlik Merkezi sorumluları, kuaförlük kursu kursiyerleri tarafından genç kızın saçının kesildiğini dile getirerek, "Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi olarak bir yandan kursiyerlerimize çeşitli alanlarda kurslar verirken, diğer taraftan da ihtiyaç duyan hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu vesile ile down sendromlu Aysun kardeşimizi de evinde ziyaret ederek hem saç kesimini gerçekleştirdik, hem de bünyemizdeki çeşitli kurslarda eğitim gören kursiyerlerimiz tarafından üretilen ürünleri kendisine hediye ettik" diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Aysun'un ailesi ise Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi yöneticilerine ve kursiyerlerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı