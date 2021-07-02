Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
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Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu

Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel

BURSA'da down sendromlu Altan Ertan'ın (22), askerlik hayali gerçek oldu.

BURSA'da down sendromlu Altan Ertan'ın (22), askerlik hayali gerçek oldu. Sembolik olarak askeri üniforma giydirilen Ertan için eğlence düzenlendi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde down sendromlu Altan Ertan'ın asker olabilme hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Akar Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile mahallenin gençleri, organizasyon düzenledi. Günler öncesinden başlayan hazırlıkların sonunda, Altan'a asker kıyafeti giydirildi, kalabalık bir katılımla araç konvoyu yapıldı. İlçenin caddelerinde tur atan konvoy, mahalle meydanına geri döndüğünde meşale ve havai fişek gösterisiyle karşılandı. Meydanı yürüyerek geçen Altan Ertan, kendisini izleyenleri selamladı.Asker eğlencesi için hazırlanan alanda, orkestranın çaldığı şarkılarla eğlenen Altan Ertan'ın programa katılanlara teşekkür ettiği konuşması da alkış aldı. İki yaşındayken annesini kaybeden Altan Ertan'ın babaannesi ve halasıyla yaşadığı belirtildi.


- Mustafakemalpaşa
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu Altan'ın askerlik hayali gerçek oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

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