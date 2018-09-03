Babasından İlk Kez Ayrı Kalan Down Sendromlu Adamın Kavuşma Anı Kamerayla Kaydedildi

ABD Los Angeles'da down sendromlu 53 yaşındaki Matt Cobrink bir haftadır görmediği 88 yaşındaki babası Malcolm ile karşılaştıktan sonra yaşadığı sevinç, ablasının kamerasına yansıdı.

25 YILDIR BABASINDAN AYRILMAMIŞTI

ABD'nin Los Angeles şehrinde Matt Cobrink en sevdiği beysbol oyuncusu Yankees oyuncusu Aaron Judge'ı görmeye ülkenin diğer ucundaki New York şehrine gitti. New York'ta 7 gün geçirmek Matt kolay değildi çünkü 25 yıl önce annesinin öldüğü günden beri babasının yanından hiç ayrılmamıştı.

O ANLARI ABLASI KAYDETTİ

Havalimanının merdivenlerinden inen Matt, babasına uzun bir süre öptü. 7 günlük özlemden sonra Los Angeles'a geri gelen Matt'in babasıyla kavuşma anını ölümsüzleştirmeye karar veren abla Mercey, o anları kamerayla kaydetti.