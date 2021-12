Down sendromlu 21 çocuk, Şehitler Abidesi'nde 21 metrelik Türk bayrağı açtı

ÇANAKKALE (Habermetre) - Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı himayelerinde, 'Melek yüzler Çanakkale'de duada' sloganıyla 7 bölgeden gelen 21 down sendromlu çocuk ve aileleri, Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitler Abidesi'nde 21 metre boyunda Türk Bayrağı açan down sendromlu çocuklar, daha sonra sembolik şehit mezarlıklarında dua ettiler. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Şehitler Abidesi'ne gelerek, down sendromlu çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda önemli bir gün yaşadıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Şehitler Abidesi'ndeki tören alanı bugüne kadar birçok tören gördü ama gerçekten bugün bu meydanda yapılan en anlamlı törenlerden birini yaşıyoruz. Melek yüzler bugün Çanakkale'deki tarihi alanda Şehitler Abidesi'nde buluştu. ve melek yüzler duada. Çanakkale hepimizin ortak değeri. Bu milletin ortak değeri. Bu milletin bütün unsurlarının ve fertlerinin ortak değeri. İnşallah bundan sonraki günlerde onları burada daha çok göreceğiz. Onlarla burayı daha anlamlı hale getireceğiz. İyi ki geldiler. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz, davet ediyoruz. Çanakkale hepimizin ortak değeri ve paydası. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onları unutmadık unutturmayacağız. Onları çok seviyoruz" dedi.

"Vali Aktaş melek çocuklar ile buluştu"

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise "Federasyon olarak 21 Aralık'ta 21 down sendromlu gencimizle 21 metre Türk bayrağımız ile şehitliğe geldik. Burada amacımız toplumsal farkındalık oluşturmak hem de şehitlerimizi unutmamak. Çünkü bu ülkede nefes alıyorsak şehitlerimizin sayesinde. Çanakkale bize göre Türkiye'nin en önemli değeri" diye konuştu.

Vali İlhami Aktaş, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından Türkiye'nin yedi bölgesinden Çanakkale'ye gelen 21 down sendromlu dostları ile Eceabat Konukevinde bir araya geldi.

Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Nurullah Sert'in de bulunduğu programda Vali İlhami Aktaş, Uluslararası Down Sendromu Federasyon Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve down sendromlu 21 genç ile bir süre görüşerek sohbet etti. Federasyon Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, 21 Aralık günü 21 metre bayrakla 21 melek yüzlü gencin atalarına dua için Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde bir araya gelip saygı ve farkındalık oluşturmak istedikleri bilgisini Vali İlhami Aktaş'a vererek, desteklerinden dolayı teşekkür edip, plaket takdim etti. Böyle güzel bir etkinlikle melek yüzlü gençlerimizi Çanakkale'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, engelli bireyleri her zaman her konuda destekleyeceklerini belirtti. Bünyamin Nami Tonka

