Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
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Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek

20.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:41
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek

Tunceli'de neşeli tavırlarıyla insanların sevgisini kazanan Down sendromlu 36 yaşındaki Kemal Karakoç, komando kıyafeti giyip hem maske denetimi yapıyor, hem de trafik düzenini sağlıyor.

Tunceli'de neşeli tavırlarıyla insanların sevgisini kazanan Down sendromlu 36 yaşındaki Kemal Karakoç, komando kıyafeti giyip hem maske denetimi yapıyor, hem de trafik düzenini sağlıyor.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Down sendromlu Kemal Karakoç, neşeli ve sempatik tavırlarıyla ilçe halkının ilgi odağı oldu. Askerlik ve polislik mesleğine olan yoğun sevgisini her fırsatta hissettiren Down sendromlu Kemal, ilçede komando üniforması ve oyuncak silahıyla dolaşıyor. Aynı zamanda konuşma engeli bulunan Kemal, pandemi sürecinde sokaklarda her fırsatta maske denetimi yapıyor, bazen de trafik düzenini sağlamaya çalışıyor. İnsanlara karşı sergilediği sevimli tavırlar ve neşesiyle de ilçe halkının yüzüne tebessüm katıyor.

Neşe kaynağı olduğunu ve ilçe halkı olarak kendisini çok sevdiklerini aktaran yöre sakinlerinden Batuhan Yıldırım, "ilçemizin neşe kaynağı haline gelen down sendromlu Kemal, hepimizin yüzünü güldürüyor. Kendisi askeri üniforma düşkünü. Askeri üniforma giyerek çarşı merkezinde geziyor. Maske kontrolü, trafik kontrolü yapıyor. Hepimiz onu gördüğümüzde yüzümüzde bir gülümseme, bir tebessüm oluşuyor. Hepimiz Kemal'i çok seviyoruz. Memleketimize renk katıyor. Çok mutlu ediyor hepimizi" dedi. - TUNCELİ

Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek
Down'lu Komando Kemal'den Covid-19 ile mücadeleye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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