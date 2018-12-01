Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Down Kafe tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bir otelde düzenlen toplantıya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Yaman, toplantıda yaptığı konuşmasında, Down Kafenin önemine değindi.

Göreve başladıkları günden beri Mardin'i engelsiz bir şehir yapmak için çalıştıklarını belirten Yaman, şunları söyledi:

"Engelleri aşmak adına ilk projelerimizden birisi de Down Kafe projemiz oldu. Projemizi hayata geçirir geçirmez büyük bir ilgi gördü. Vatandaşlarımız da kafemizden çok memnun oldu. Down sendromlu çocuklarımız ise projemizle hayatlarını daha da güzelleştirdiler. Biz bu nedenle kafemize vatandaşlarımızı davet ediyoruz."