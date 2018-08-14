DowDuPont 2018'in İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP net geliri 1,8 milyar dolar olurken, operasyonel FAVÖK yüzde 29 artarak 5,7 milyar dolara ulaştı.

DowDuPont icra kurulu başkanı Ed Breen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci çeyrekte de, satışlarda ve işletme FAVÖK'te kaydedilen çift haneli kazanımlarla birlikte sağlam sonuçlar ortaya koymaya devam ettik. Yeni piyasaya sürdüğümüz ürünler müşterilerin takdirini kazanarak, hedeflediğimiz nihai pazarların hepsinde güçlü talep gördü. Bu gelişmeler, üç iş kolumuzun da pazarda ve hissedarlarımız açısından fark yarattığının göstergesidir." dedi.

DowDuPont tarafından yapılan açıklamaya göre net satışlar yüzde 17 artışla 24,2 Milyar doları bulurken tüm iş kollarında ve bütün bölgelerde, satış hacmi ve yerel fiyat kazanımları oldu. 375 Milyon doları aşkın maliyet sinerjisi tasarrufu yapılırken bir önceki yılın aynı dönemine göre tasarruf hedefi yüzde 15 arttırılarak 1,4 Milyar dolara çıktı.

Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP net geliri 1,8 milyar dolar olurken, operasyonel FAVÖK ise yüzde 29 artarak 5,7 milyar dolara ulaştı.

DowDuPont icra kurulu başkanı Ed Breen yaptığı açıklamada; ikinci çeyrekte satışlarda ve işletme FAVÖK'te kaydedilen çift haneli kazanımlarla birlikte sağlam sonuçlar ortaya koymaya devam ettiklerini belirtti. Breen, "Satış hacminde yakaladığımız artış, yerel fiyat kazanımları ve işletme marjındaki genişleme, faaliyetlerini sürdüren iş kollarının yoğun dikkatini yansıtarak önemli gelişmeler arasında yer aldı. Piyasaya sürdüğümüz yeni ürünler müşterilerin takdirini kazanarak, hedeflediğimiz nihai pazarların hepsinde güçlü talep gördü. Bu gelişmeler, üç iş kolumuzun da pazarda ve hissedarlarımız açısından fark yarattığının göstergesidir. Müthiş bir ivme yakalamış durumdayız. Çalışanlarımız da kuruluşu planlanan sektör lideri şirketlerimiz Corteva, Dow ve DuPont'un geleceği hakkında heyecan duyuyorlar." dedi.

DowDuPont Finans Kurulu Başkanı Howard Ungerleider ise açıklamasında, "Geniş tabana yayılan müşteri yoğunluğu, işletmemizdeki büyümeyle beraber gelen ekonomik genişlemenin lokomotifi olmaya devam etmektedir," dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü; "İmalat çıktısı, istihdam, maaşlar ve tüketici harcamaları gibi önde gelen göstergeler, artan küresel ekonomik hareketliliği destekler biçimde yapıcı özelliğini büyük ölçüde koruyor. Pazar seviyelerinin üzerinde büyüme beklentimiz, önümüzdeki dönemde de inovasyonlarımız, büyüme yatırımlarımız, coğrafi erişimimiz ve pazardaki lider konumumuza bağlı olarak DowDuPont'un işletme portföyünün büyük bir bölümünde sürecek. Üçüncü çeyrekteki net satışlarımızın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'un üzerinde olmasını, işletme FAVÖK rakamlarının da yüzde 12'lik bir artış kaydetmesini bekliyoruz."

İkinci Çeyrekte Öne Çıkan Finansal Gelişmeler

Devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kazanç 0,76 dolar oldu. Hisse başına uyarlanmış kazançlar ise bir yıl önceki dönemde proforma uyarlanmış hisse başına kazanç olan 0,97 dolara kıyasla yüzde 41 artarak 1,37 dolar olarak gerçekleşti. Hisse başına uyarlanmış kazançlara, hisse başına 0,50 dolarlık net ücret ile DuPont'un gayrimaddi sabit varlıklarının amortismanına ait hisse başına 0,11 dolarlık önemli ücret kalemleri dâhil değildir.

Net satışlar; bir önceki yılın aynı döneminde 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşen proforma net satışa kıyasla, bütün iş kollarında iki haneli büyüme ve tüm coğrafi bölgelerde elde edilen kazanımlarla birlikte yüzde 17 artış kaydederek 24,2 milyar dolara ulaştı. Tarım iş kolu, ilk çeyrekte yaşanan hava koşullarına bağlı gecikmelerin ardından kaydedilen toparlanma ve yerel fiyat kazanımlarının etkisiyle satışlarını yüzde 25 arttırdı. Malzeme Bilimi iş kolu, tüm segmentlerde ve tüm bölgelerde çift haneli kazanımlarla satışlarını yüzde 18 oranında arttırdı. Özel Ürünler iş kolu, çoğu segmentte ve tüm bölgelerde kazanımlarla satışlarını yüzde 10 arttırdı.

Satış hacminde, başta ABD & Kanada ile Asya Pasifik'teki çift haneli kazanımlar olmak üzere, bir yıl önceki döneme kıyasla tüm iş kollarında ve tüm bölgelerde elde edilen kazanımlarla proforma bazında yüzde 10 büyüme kaydedildi. Tarımda satış hacmi, en başta ilk çeyrekte hava koşullarına bağlı yaşanan gecikmelerin toparlanmasıyla yüzde 20 arttı. Malzeme Bilimi ve Özel Ürünler iş kollarında satış hacmi, her iki iş kolunda da tüm segmentlerde ve bölgelerde elde edilen kazanımlarla sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 4 artış gerçekleşti.

Yerel fiyatlar, başta Malzeme Biliminde yüzde 5'lik ve Tarımda yüzde 4'lük artış olmak üzere, tüm iş kollarında ve tüm bölgelerde kaydedilen kazanımlarla proforma bazında yüzde 4 arttı.

İşletme FAVÖK, bir yıl önceki döneme kıyasla proforma bazında yüzde 29 artış kaydederek 5,7 milyar dolara yükseldi. Tarım iş kolunda yüzde 45 işletme FAVÖK büyümesi gerçekleşti. Özel Ürünler iş kolu, yüzde 23'lük işletme FAVÖK büyümesi kaydetti. Malzeme Bilimi yüzde 22 oranında işletme FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi.

Bu çeyrek dönemin işletme FAVÖK dinamikleri arasında satış hacmi ve yerel fiyat kazanımları, maliyet sinerjileri, kur, düşen emeklilik/OPEB maliyetleriyle yükselen öz sermaye kazançları yer aldı.

DowDuPont bu çeyrek dönemde 375 milyon doları aşan maliyet sinerjisi tasarrufu yaparak, şirket birleşmesinin tamamlanmasından bu yana kümülatif olarak neredeyse 900 milyon dolar tutarında tasarruf gerçekleştirdi. Şirket hâlihazırda 2018 yılında, daha önceki hedefini yüzde 15'in üzerinde arttırarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tasarruf tutarının 1,4 milyar dolara ulaşacağını öngörmektedir.

Operasyonlardan elde edilen nakit akışı, artan nakit kazançların etkisiyle 2,1 milyar $ olarak gerçekleşti.

Şirket bu çeyrekte temettülerle (0,9 milyar dolar) ve hisse yeniden alımlarıyla (1 milyar dolar) hissedarlarına yaklaşık 2 milyar dolar getiri sağladı. Şirket birleşmesinin tamamlanmasından bu yana, DowDuPont hissedarlarına 5,6 milyar dolar getiri sağladı.