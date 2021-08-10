DowAksa, şirket kültüründe en iyiler arasında gösterildi
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DowAksa, şirket kültüründe en iyiler arasında gösterildi

DowAksa, şirket kültüründe en iyiler arasında gösterildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fast Company dergisi tarafından gerçekleştirilen "Corporate Culture 100" araştırması sonucu, şirket kültürü değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyileri belli oldu.

Fast Company dergisi tarafından gerçekleştirilen "Corporate Culture 100" araştırması sonucu, şirket kültürü değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyileri belli oldu. Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa listede en iyi 100 arasına girmeyi başararak 58. sıranın sahibi oldu.

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Fast Company'nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği Corporate Culture 100" araştırması tamamlandı. Derginin ağustos-eylül sayısında duyurulan sonuçlara göre DowAksa kurum kültüründe Türkiye'nin en iyi şirketleri arasına girmeyi başararak 58. sıranın sahibi oldu. Araştırma, Türkiye'de şirket kültürünü öne çıkarması açısından önem taşıyor.

2 BİNE YAKIN YÖNETİCİ VE ÇALIŞAN OY VERDİ

Türkiye'nin en büyük insan kaynakları sitesi Kariyet.net ve iş dünyasının nabzını tutan Fast Company dergisi iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmaya yaklaşık 2 bin yönetici ve çalışan katıldı. Şirketler, online anket ile kurum kültürünü oluşturan takım çalışması, şeffaflık ve saygı gibi etkenlerin yanı sıra pandemi sonrasına hazırlık konularında notlandırıldı. Ankete katılanlar her kriter için en iyi 3 şirketi seçerken ortaya çıkan yanıtların ağırlığından ana tablo belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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