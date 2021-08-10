DowAksa, şirket kültürü 'En'ler listesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DowAksa, şirket kültürü 'En'ler listesinde

DowAksa, şirket kültürü 'En'ler listesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fast Company dergisi tarafından gerçekleştirilen 'Corporate Culture 100' araştırması sonucu, şirket kültürü değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyileri belli oldu.

Fast Company dergisi tarafından gerçekleştirilen 'Corporate Culture 100' araştırması sonucu, şirket kültürü değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyileri belli oldu. Karbon elyaf üreticilerinden DowAksa listede en iyi 100 arasına girmeyi başararak 58'inci sıranın sahibi oldu.

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Fast Company'nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği Corporate Culture 100" araştırması tamamlandı. Derginin Ağustos-Eylül sayısında duyurulan sonuçlara göre DowAksa kurum kültüründe Türkiye'nin en iyi şirketleri arasına girmeyi başararak 58. sıranın sahibi oldu.

2 bine yakın yönetici ve çalışan oy verdi

Türkiye'nin en büyük insan kaynakları sitesi Kariyet.net ve iş dünyasının nabzını tutan Fast Company dergisi iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmaya yaklaşık 2 bin yönetici ve çalışan katıldı. Şirketler, online anket ile kurum kültürünü oluşturan takım çalışması, şeffaflık ve saygı gibi etkenlerin yanı sıra pandemi sonrasına hazırlık konularında notlandırıldı. Ankete katılanlar her kriter için en iyi 3 şirketi seçerken ortaya çıkan yanıtların ağırlığından ana tablo belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seda Sayan Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DowAksa, şirket kültürü 'En'ler listesinde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:09:22. #1.14#

title