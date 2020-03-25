Dow Jones Endeksi 1933'ten beri en sert yükselişini gerçekleştirdi, Asya borsaları da yükselişte Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti. Fed'in açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası Avrupa ve Asya borsaları güne alış ağırlıklı başladı