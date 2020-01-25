Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü
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Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü

Hindistan'da horoz dövüşüne götürdüğü kendi hayvanının saldırısına uğrayan 50 yaşındaki bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

25.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:42
Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü

'da horoz dövüşüne götürdüğü kendi hayvanının saldırısına uğrayan 50 yaşındaki bir kişi hastanede hayatını kaybetti.


Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Pragadavaram köyünde yaşayan 50 yaşındaki Saripalli Shanavenkateshwaram Rao, 15 Ocak'ta horozunu hazırlayarak dövüşe gitmek üzere yola çıktı. Ancak ayağına jilet benzeri kesici alet bağlanan horoz, sahibi Rao'yu ensesinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Rao burada geçirdiği inme sonucu hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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