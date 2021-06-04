Dövüş sahnesi kötü bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dövüş sahnesi kötü bitti

Dövüş sahnesi kötü bitti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi kötü bitti.

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi kötü bitti. Oyuncu Çağrı Erceber o anı anlattı: 'Sezon finalini çekiyorduk bu yüzden de kendimizi fazla kaptırmıştık. Tolga, bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga Tekin'in burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım o anın şokuyla. Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince bende panikledim. Gözüme giden damara mı geldi? Kör mü olacağım? Her şey kafamdan geçiyordu. Sonra apar topar ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografi çekildi. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş' diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adnan Menderes Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Beren Saat Burak Sergen Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dövüş sahnesi kötü bitti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 22:54:38. #1.14#

title