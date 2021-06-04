Dövüş sahnesi kötü bitti

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi kötü bitti.

Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen iki oyuncunun dövüş sahnesi kötü bitti. Oyuncu Çağrı Erceber o anı anlattı: 'Sezon finalini çekiyorduk bu yüzden de kendimizi fazla kaptırmıştık. Tolga, bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga Tekin'in burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım o anın şokuyla. Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince bende panikledim. Gözüme giden damara mı geldi? Kör mü olacağım? Her şey kafamdan geçiyordu. Sonra apar topar ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografi çekildi. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş' diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet