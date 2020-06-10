Dövüp, seyir halindeki otomobilden attılar
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Dövüp, seyir halindeki otomobilden attılar

ADANA'da, seyir halindeki otomobilde arkadaşlarınca darbedilen Kenan P., yol kenarına atıldı.

Dövüp, seyir halindeki otomobilden attılar
10.06.2020 02:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:20

ADANA'da, seyir halindeki otomobilde arkadaşlarınca darbedilen Kenan P., yol kenarına atıldı. Şüpheliler kaçarken, Kenan P. tedaviye alındı. 

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde arkadaşı olduğu iddia edilen kişilerce darbedilen Kenan P., daha sonra araçtan atıldı. İsimleri öğrenilemeyen şüpheliler, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Kenan P., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan P.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA

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