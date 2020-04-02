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Dövüp hastanelik ettiler, görüntüyü sosyal medyadan paylaştılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin silah zoruyla araca bindirildikten sonra darp edilmesi olayına karışan 10 kişi gözaltına alındı.

02.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:59
Dövüp hastanelik ettiler, görüntüyü sosyal medyadan paylaştılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin silah zoruyla araca bindirildikten sonra darp edilmesi olayına karışan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle darp edilen vatandaşın görüntüleri ise şüpheliler tarafından çekilip sosyal medyadan paylaşıldı.

Olay, 28 Mart Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'nde bulunan Cuma Pazarı içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. isimli kişi, iki araçla yanına gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir araca bindirildi. Olay yerinden araçla götürülen R.K.'ya ait cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, iddiaya göre Ramazan K.'yı darp etti.

İhbarın ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayın şüphelileri M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K. ve R.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen F.S., B.D., D.K. ile H.K. isimli diğer şüphelileri de gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram uyuşturucu metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak-Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçlarından işlem yapılarak cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılıkça, V.A., E.K., S.K. ve R.M. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılırken, B.D. isimli şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer iki şüpheli M.C.K. ve N.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan Ramazan K.'nın darp edilme anının darp eden kişiler tarafından sosyal medyadan paylaşıldığı, bir süre sonra kaldırıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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