Dövülüp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor: Yargısız infaz yaptılar

KADIKÖY'de yanında çalışan yabancı uyruklu kadının taciz iddiası üzerine darp edilen doktor serbest kaldı.

İstanbul DHA - KADIKÖY'de yanında çalışan yabancı uyruklu kadının taciz iddiası üzerine darp edilen doktor serbest kaldı. Dayak atılıp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor 'Yargısız infaz yaptılar' diyerek yaşadıklarını anlattı.

70 yaşındaki diş doktoru İsmail Beker'ın Kadıköy Bahariye'de bulunan kliniğine temizlik işlerini yapması için aldığı Türkmenistanlı Munira S., 11 gün çalıştıktan işi bıraktı. İddiaya göre geçtiğimiz cumartesi günü kliniğe gelen Munira S., İsmail Beker'den 9 bin lira istedi. Beker parayı vermeyince Munira S., doktorun telefonunu beşinci kattan aşağıya attı. 22 yaşındaki kadın binanın balkonundan aşağıdakilere " Bana tecavüz ediyorlar" diye bağırmaya başladı. Çevredekiler binanın önünde toplandı. Diş hekimi İsmail Beker ve Munira S. bina önüne indiklerinde çevreden toplananlar diş hekimini darp etti. Dayak anlarını cep telefonuyla çeken bir kişi de bunu sosyal medyadan paylaştı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis, Munira S. ve İsmail Beker, polis merkezine götürülüp ifadeleri alındı .

DOKTOR İNCELEMENİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Polis ekipleri, iftiraya uğradığını belirten Beker'in ifadesini aldıktan sonra klinik ve binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler ve tanık ifadeleri sonrası, İsmail Beker suçsuz olduğu belirlenerek serbest bırakıldı. İncelenen balkonun güvenlik kamerası kayıtlarında Munira S.'nin "Bakar mısınız? Burada zorla tecavüz ediyor bana" dediği duyuluyor. Bir başka kamera görüntüsünde de Beker'in bina önünde çevredekilerin saldırısına uğradığı görülüyor.

"9 BİN LİRA VERMEZSEN SENDEN HAMİLEYİM DİYECEĞİM, TECAVÜZ ETTİ DİYECEĞİM"Yaşadıklarını anlatan Diş hekimi İsmail Beker, "İşçi firmasından bir ay denemek üzere biz bu kişiyi aldık. Temizlik, yemek işleri yapacaktı. Daha sonra ayrıldı. Firma sahibi bir ev tutuyor. Firmadan alacağım var diyor. Firma pasaportunu vermek istemiyor, ancak polisle gidip pasaportunu alıyor. Sonra yanıma geldi. 'Firma bana ödemeler yapmıyor alacaklarım var alamıyorum, sen ödeyeceksin eğer ödemezsen hamileyim diyeceğim, tecavüz etti diyeceğim, bana 9 bin lira para vermen lazım' dedi. Ben de kabul edemeyeceğimi söyledim" diye konuştu

"KADININ BEYANI ESASTIR, SEN TECAVÜZCÜSÜN DİYEREK SALDIRDILAR"70 yaşındaki adam, "Aşağıya seslendi 'Bana tecavüz ediyorlar' diye. 'Telefonumu niye attın' deyince de 'Bakar mısınız? Bana tecavüz ediyorlar beni öldürüyorlar' diye aşağıya seslenmiş oldu. Beraber aşağıya indik. Kamera kayıtları var. Ben 'dokunmadım' dememe rağmen, 'kadının beyanı esastır biz seni dinlemiyoruz sen tecavüzcüsün' diyerek üzerime saldırdılar. Tecavüz, darp olsa zaten ayrı ayrı inmiş olurduk ya da bir tartışma olurdu. Yargısız infaz yaptılar" dedi. "TECAVÜZE UĞRAYAN BİR KADININ BU ŞEKİLDE BİR TAVIR SERGİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM" İsmail Beker'in kliniğinde müdür olarak çalışan Sevinç Özkan ise "Biz de şok olduk. Böyle bir şeyin olacağına ihtimal bile vermiyoruz. Tecavüze uğrayan bir kadının bu şekilde tavır sergileyeceğini düşünmüyorum. İtibarımız sarsıldı, İsmail beyi darp eden kişilerden hesap soracağız yargı önünde. Her sabah kliniğe girerken yüreğim hop ediyor. Bu kolay atlatılacak bir şey değil" şeklinde konuştu. Polisin Munira S. hakkında işlem başlattığı ve çalışma izni olmadığı için sınır dışı edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı