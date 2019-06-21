Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede (2)
KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜP, SAÇINDAN SÜRÜKLEYEN AĞABEY TUTUKLANDIAksaray'da kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç.
KIZ KARDEŞİNİ DÖVÜP, SAÇINDAN SÜRÜKLEYEN AĞABEY TUTUKLANDI
Aksaray'da kız kardeşi Kadriye S.'yi (32) seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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