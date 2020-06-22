Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor (3)
TOPRAĞA VERİLDİKayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun Sezer tarafından öldürülen Alperen Ekinci (3), Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsisinin tamamlanmasının ardından ilçe mezarlığına getirildi.
22.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:59
TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Harun Sezer tarafından öldürülen Alperen Ekinci (3), Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsisinin tamamlanmasının ardından ilçe mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Alperen'in cansız bedeni toprağa verildi.
Kaynak: DHA