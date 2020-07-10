Dövülerek gasp edildiğini iddia etti, hastaneye gelince 'kedi tırmaladı' dedi Dövülerek gasp edildiğini iddia etti, hastaneye gelince 'kedi tırmaladı' dedi Polise darp edilip cep telefonun gasp edildiğini iddia eden şahsın, sağlık kontrolü sırasında gasp edilmediğini, sırtının ise kedi tarafından tırmalandığını söyleyip şikayetinden vazgeçip hastaneden ayrıldığı...

Dövülerek gasp edildiğini iddia etti, hastaneye gelince 'kedi tırmaladı' dedi

Polise darp edilip cep telefonun gasp edildiğini iddia eden şahsın, sağlık kontrolü sırasında gasp edilmediğini, sırtının ise kedi tarafından tırmalandığını söyleyip şikayetinden vazgeçip hastaneden ayrıldığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da yolda yürürken motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayıp cep telefonunun gasp edildiği iddiasında bulunan adamın, sağlık kontrolü için gittiği hastanede sırtının kedi tarafından tırmalandığını ve gasp edilmediğini söyleyerek şikayetçi olmaktan vazgeçip ayrıldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topcular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül Caddesi'nde Sinan T. isimli şahsın motosikletteki iki kişi tarafından gasp edildiğine yönelik ihbar alan polis kısa sürede caddeye geldi. Şahsı yerde gören ekipler, darp edildiğine yönelik sözlü ifadesini duyunca bölgeye sağlık ekipleri talep etti. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Sinan T., buradaki sağlık kontrolünde çelişkili ifadelerde bulunduğu belirtildi.

Sinan T.'nin gasp ve darp edilmediğini, sırtındaki izlerin ise kedi tırmalamasından dolayı olduğunu belirterek şikayetinden vazgeçtiği ve hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA