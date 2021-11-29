Dövüldükten sonra denize atılan şahıs polis ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dövüldükten sonra denize atılan şahıs polis ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Dövdükleri kişiyi denize attılar, polis kurtardı Bursa'da önce dövdüler sonra denize attılar Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülen şahıs daha sonra denize atıldı.

BURSA (İHA) - - Dövdükleri kişiyi denize attılar, polis kurtardı

Bursa'da önce dövdüler sonra denize attılar

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülen şahıs daha sonra denize atıldı. Dayak sonrası denize atılan şahsın yardımına polis ve vatandaşlar koştu.

Olay, Mudanya ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kişi veya kişiler tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Dövdükleri şahıstan öfkesini alamayan kişi ya da kişiler onu denize atarak olay yerinden uzaklaştılar. Darp edilip ve ardından denize atılan yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı şahsı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs atıldığı denizden polis tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dövüldükten sonra denize atılan şahıs polis ekipleri kurtardı

Dövüldükten sonra denize atılan şahıs polis ekipleri kurtardı

Dövüldükten sonra denize atılan şahıs polis ekipleri kurtardı

Babasını sokak ortasında öldüresiye dövüp kafasına sopayla vurdu

Babasını sokak ortasında öldüresiye dövüp kafasına sopayla vurdu

 Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

 Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title