1700 Metre Yükseklikte, Paraşüt Pilotunun Koluna Kalıcı Dövme Yaptı
Muğla'da bir dövme sanatçısı yerden 1700 metre yükseklikte, paraşüt pilotunun koluna kalıcı dövme yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Babadağ'da bulunan yamaç paraşütü pistinde dövme sanatçısı Hakan Demirci, 1700 metre yükseklikte paraşüt pilotu Aziz Şimşek'in koluna kalıcı dövme yaptı.
METRELERCE YÜKSEKLİKTE AZRAİL DÖVMESİ YAPTI
Demirci'nin, paraşüt pilotunun koluna yaptığı dövmede, 'Azrail figürü' dikkat çekti.
İlginç görüntüler saniye saniye kaydedildi.