Dövme Sanatçıları ve Meraklıları Chicago'da Buluştu

ABD'de başlayan "9. Chicago Dövme Sanatları Kongresi" dünyaca ünlü dövme sanatçıları ile meraklılarını buluşturdu.

Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi'nde başlayan etkinliğe dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 800 dövme sanatçısı katılıyor.

Renkli görüntülere sahne olan kongre hafta içine rastlayan ilk gününde Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.

Biletlerin 20 dolardan başladığı organizasyona katılmak isteyen meraklılar uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Dövmelerin yanı sıra satışa sunulan aksesuarlar ve şovların da ilgi gördüğü kongre üç gün sürecek.