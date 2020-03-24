Dövme salonlarına yasaklama
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İçişleri Bakanlığı, Balıkesir, Güncel

Dövme salonlarına yasaklama

Korona virüs salgınını önlemek için İçişleri Bakanlığı yeni tedbirler getirdi.

24.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:54
Dövme salonlarına yasaklama

Korona virüs salgınını önlemek için İçişleri Bakanlığı yeni tedbirler getirdi. Dövme salonları ve kargo, mektup dağıtımı yapılan işyerlerinde eldiven, maske takılacak ve müşteriler ile mesafe konulacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Balıkesir Valiliğine gönderilen genelgede, "Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. kovid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olması sebebiyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar ve alanlardır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından tedbir amaçlı kararlar alınmıştır. İnsanların birbiriyle çok yakın mesafede çalışıldığı dövme salonu benzeri işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştur. Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, kurye, tahsildar gibi görevlilerinin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanması gerekmektedir. Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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