Dövme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Haberler
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Dövme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Dövme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da iki grup arasında "dövmeni göstererek hava atıyorsun" diyerek başlayan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da iki grup arasında "dövmeni göstererek hava atıyorsun" diyerek başlayan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Büyük Camii Mahallesi Ahmet Yümnioğlu Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta kalabalık halde bulunan farklı 2 gruptaki gençlerden birisi diğerine "Dövmeni göstererek niye hava atıyorsun?" dedi. Gençler arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ömür Ramazan Y. elinden, Tunahan S. ise sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan gençlere olay yerinde yaptıkları il müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

Dövme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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