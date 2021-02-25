Dövme haram mı Diyanet fetvaları!
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Dövme haram mı Diyanet fetvaları!

25.02.2021 14:56 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:59
Dövme haram mı Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Dövme haram mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, dövme haram mı?

Dini konularda araştırma yapanlar Dövme haram mı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Dövme haram mı konusunda fetva yayınladı. Peki, dövme yaptırmak caiz mi, Dövme haram mı İşte, detaylar

DÖVME HARAM MI? DÖVME YAPTIRMAK CAİZ Mİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğni, I, 129).

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