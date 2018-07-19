Dövme Bağımlısı Rus, Güzel Görünmediği İçin Cinsel Organını Kestirdi

Adam Curlykale, 12 yıldır durmadan vücuduna dövme yaptıran bir bağımlı. Adam vücudunun bazı kısımlarını vücüt sanatının görünümünü bozduğu için ortadan kaldırmaya karar vermiş. 32 yaşındaki adam, bu amaçla yaptırdığı operasyon ile cinsel organını, testilerini ve göğüs uçlarını aldırdı.

YÜZDE 90'I DÖVMELERLE KAPLI

Vücudunun neredeyse yüzde 90'ı dövmelerle kaplı olan adam bir kanser hastası. Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yaşayan Adam, 12 yıldır göz bebekleri dahil tüm vücudunu dövme ile kaplama sebebinin de hastalığı olduğunu söylüyor.

BEĞENMEDİĞİ YERLERİ ALDIRDI

Vücudunun bazı kısımlarına dövme yaptırmakta zorlanan adam, o kısımları ameliyatla aldırdı. Meksika'da geçirdiği ameliyat sonrası Adam, oldukça mutluydu. Operasyondan sonra sosyal medya takipçileriyle hastanede çekilmiş fotoğraflarını bile paylaştı.

KALAN KISIMLARI DA DOLDURACAK

Adam hastalığının geride bıraktığı izleri kapatmak için dövme yaptırmaya başladığını ancak daha sonra bunun onda karşı konulamaz bir tutkuya dönültüğünü söylüyor.

Kanseri yenmeye başaran Adam, en sevdiği renk gri ve tonları olduğu için vücudunu bu şekilde boyattı. Adam halen cildinde mürekkepsiz kalan küçük kısımları da doldurtmak istiyor.

Çılgın adam, "Dövmeleri kendim tasarlıyorum çünkü bu benim vücudum. Kendime özgü bir vizyonum var ve bunu adım adım gerçekleştiriyorum " diyor.