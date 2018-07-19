Dövme Bağımlısı Rus, Güzel Görünmediği İçin Cinsel Organını Kestirdi
Rusya'da yaşayan 32 yaşındaki dövme bağımlısı adam, estetik durmadığı ve o bölgelere dövme yaptırmakta zorlandığı gerekçesiyle geçirdiği operasyon ile cinsel organını, testislerini ve göğüs uçlarını aldırdı.
Adam Curlykale, 12 yıldır durmadan vücuduna dövme yaptıran bir bağımlı. Adam vücudunun bazı kısımlarını vücüt sanatının görünümünü bozduğu için ortadan kaldırmaya karar vermiş. 32 yaşındaki adam, bu amaçla yaptırdığı operasyon ile cinsel organını, testilerini ve göğüs uçlarını aldırdı.
YÜZDE 90'I DÖVMELERLE KAPLI
Vücudunun neredeyse yüzde 90'ı dövmelerle kaplı olan adam bir kanser hastası. Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yaşayan Adam, 12 yıldır göz bebekleri dahil tüm vücudunu dövme ile kaplama sebebinin de hastalığı olduğunu söylüyor.
BEĞENMEDİĞİ YERLERİ ALDIRDI
Vücudunun bazı kısımlarına dövme yaptırmakta zorlanan adam, o kısımları ameliyatla aldırdı. Meksika'da geçirdiği ameliyat sonrası Adam, oldukça mutluydu. Operasyondan sonra sosyal medya takipçileriyle hastanede çekilmiş fotoğraflarını bile paylaştı.
KALAN KISIMLARI DA DOLDURACAK
Adam hastalığının geride bıraktığı izleri kapatmak için dövme yaptırmaya başladığını ancak daha sonra bunun onda karşı konulamaz bir tutkuya dönültüğünü söylüyor.
Kanseri yenmeye başaran Adam, en sevdiği renk gri ve tonları olduğu için vücudunu bu şekilde boyattı. Adam halen cildinde mürekkepsiz kalan küçük kısımları da doldurtmak istiyor.
Çılgın adam, "Dövmeleri kendim tasarlıyorum çünkü bu benim vücudum. Kendime özgü bir vizyonum var ve bunu adım adım gerçekleştiriyorum " diyor.
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Adam nasıl dövme bağımlısı ise dövme yaptırmaktan tüm derisi kararmış ve dövmeler birbirine girmiş zenciye benzemişCevap Yaz Yayından Kaldır
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nerden yapacak tuvaletini kafam karıştı laanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Adam gibi ölmek varken oldu mu şimdi bu. Şiddetle kınıyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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zencilere ırkçılık yapıyolar sonra kendini zencilere çeviriyolar garip la bu slav ırkıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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herkesin hakkına kimse karışamazCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır