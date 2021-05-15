Dövme Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Dövme Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Dövme alerjisi, genel olarak kalıcı dövme uygulaması sırasında ortaya çıkmaktadır.

Dövme alerjisi, genel olarak kalıcı dövme uygulaması sırasında ortaya çıkmaktadır. Dövme yapımı sonrasında ortaya çıkan ciltte kaşıntı, kızarıklık ve yanma gibi belirtiler cildinizin dövmeye karşı alerjik bir reaksiyon oluşturduğunu ifade eder. Cildin hassas olması durumunda ciltte alerji görülme ihtimali oldukça yüksektir. Aynı zamanda dövmeden sonra ciltte şişkinlik de meydana çıkabilir.

Dövme Alerjisi Nedir?

Dövme alerjisi, kalıcı dövme işlemi yaptıran kişilerin cildinde ki hassaslıktan dolayı meydana gelebilecek reaksiyonlar olarak ifade edilebilir. Vücutta meydana gelen alerji sonucunda farklı belirtiler görülse bile yaygın olarak şişkinlik ve kızarıklık söz konusu olmaktadır. Güvenilir olmayan yerlerde dövme yaptırılması veya cildinizin hassas olması gibi durumlarda dövme alerjisi ortaya çıkabilir. Dövme alerjisi genel olarak renkli dövmelerin yapılması sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Dövme Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Genel olarak yapılan renkli dövmelerin ciltte alerjiye sebep olduğu bilinmektedir.

Dövme alerjisi olmasa bile dövme işlemi yapıldıktan sonra ciltte bir miktar kaşıntı ve kızarıklık normal olarak görülür. Ancak yüksek düzeyde hissedilen acı ve yanma hissi alerjiden dolayı ortaya çıkmaktadır.

Dövme alerjisi genel olarak renkli dövmelerde kullanılan ve özellikle de gold ve kırmızı renklerde bulunmakta olan civalı pigmentlerin ten ile teması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Özellikle steril olmayan ortamlarda yapılan dövme sonucunda da ciltte alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Dövme yaptıracağınız yerleri güvenilir yerlerden seçmeniz alerji riskini en düşük seviyeye indirecektir.

Dövme Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Dövme Alerjisi Belirtileri

Dövme alerjisi ciltte yoğun olarak hissedilen kaşıntı hissi ile başlamaktadır.

Sonrasında ise ciltte meydana gelen kızarıkların artması ve ciltte sanki kaynar su temas etmiş gibi bir yanma meydana gelmesi dövmeye karşı vücudun alerjik bir tepki verdiğini ifade eder.

Dövme alerjisi hem kalıcı dövmelerde hem de geçici dövmelerde meydana gelebilmektedir.

Genel olarak ise kalıcı dövmelerde derinin altına uygulanan bir işlem olmasından dolayı alerji ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir.

Dövme alerjisinin belirtileri ortaya çıktığı an da en kısa zaman içerisinde müdahale edilmesi tedavi sürecini kolaylaştırıcı bir etki oluşturur.

Dövme Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Dövme alerjisine karşı en etkili yöntemlerden birisi de aleo vera içerikli kremler olarak ifade edilebilir.

Doktorunuza danışarak alerjiniz için uygun olacak bir alerji kremi de kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Alerjinin durumunun giderek şiddetlenmesi durumunda doktorunuz kortizon içerikli ilaçlar verebilir.

Aynı zamanda vücutta meydana gelen ağrıları hafifletmek için ağrı kesici krem uygulaması da yapılabilir.

Dövme alerjisine sebep olan durumların doğru bir şekilde tespit edilmesi alerjinin tedavisi için son derece önemli olarak ifade edilebilir.

Dövme Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Dövme alerjisine sebep olan etkenlerden birisi de ucuz olduğu için tercih edilen ve çok da güvenilir olmayan yerlerdir. Kaliteli malzemelerin kullanılmadığı yerlerde yaptırılan dövmeler ciltte alerjiye sebep olabilmektedir.

Cildinizde oluşan dövme alerjisine karşı doktor kontrolünde bir tedavi uygulamanız en doğrusu olacaktır. Genel olarak dövme alerjisinin tedavisi kremler ile yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda alerji ilerlediği takdir de haplar da dövme alerjisi tedavisinde kullanılmakta olan ilaçlar arasında yer almaktadır.

Kaynak: Hürriyet