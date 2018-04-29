Dövizle Borçlanmaya "Yatırım" Ayarı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar eklediklerini belirterek, özelleştirme ihaleleriyle bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerce temin edilecek kredilerin kapsam dışı olacağını söyledi.

Dövizle Borçlanmaya

Başbakan Yardımcısı Şimşek, dövizle borçlanmaya sınırlama getiren düzenlemeye yeni istisnalar eklediklerini belirterek, özelleştirme ihaleleriyle bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerce temin edilecek kredilerin kapsam dışı olacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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