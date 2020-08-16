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Dovizioso Red Bull Ring'i kanatlandırdı

Moto GP'de 2020 takviminin dördüncü yarışı Avusturya'da Red Bull Ring'de koşulurken, kazanan da Red Bull sporcusu Andrea Dovizioso oldu.

Dovizioso Red Bull Ring'i kanatlandırdı
16.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:40

Moto GP'de 2020 takviminin dördüncü yarışı Avusturya'da Red Bull Ring'de koşulurken, kazanan da Red Bull sporcusu Andrea Dovizioso oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, mücadelede damalı bayrağın altından geçen üçüncü isim ise bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller oldu.

Red Bull Ring'deki yarış olaylı başladı. Yaşanan kaza nedeniyle durdurulan yarış, yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin sonunda son 20 tur için yeniden başlatıldı. Bu andan sonra ritmini arttıran Red Bull sporcusu Dovizioso, rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi.

Hafta içinde Ducati'den ayrılacağını açıklayan 34 yaşındaki pilot, Red Bull Ring'de damalı bayrağın altından da ilk sırada geçerek kariyerinin 16. yarış birinciliğini elde etti. Uzun süre ikinciliği elinde tutan bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller da son turda bir sıra gerileyerek üçüncü basamağın sahibi oldu.

Çekya'da kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Red Bull KTM takımından Brad Binder da 17. sıradan başladığı yarışı 4. olarak tamamladı. MotoGP'de bir sonraki yarış 23 Ağustos'ta yine Red Bull Ring'de koşulacak.

Kaynak: AA

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