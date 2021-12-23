'Dövize Çevrilebilir Mevduat' Sistemi Nasıl Karşılandı? - Haberler
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'Dövize Çevrilebilir Mevduat' Sistemi Nasıl Karşılandı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Yeni ekonomik sistemin döviz kurlarındaki etkisi ve fiyatlara yansıması hakkında VOA Türkçe'ye konuşan İstanbullular'ın bir bölümü sistemden ümitli olduğunu ifade etti.

Yeni ekonomik sistemin döviz kurlarındaki etkisi ve fiyatlara yansıması hakkında VOA Türkçe'ye konuşan İstanbullular'ın bir bölümü sistemden ümitli olduğunu ifade etti. Ancak alınan bu kararın ekonomiye olumlu yansımayacağı ve mevcut fiyatları düşürmeyeceğini düşünenler de var

Bakan Nebati: 'Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...

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