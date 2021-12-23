'Dövize Çevrilebilir Mevduat' Sistemi Nasıl Karşılandı?

Yeni ekonomik sistemin döviz kurlarındaki etkisi ve fiyatlara yansıması hakkında VOA Türkçe'ye konuşan İstanbullular'ın bir bölümü sistemden ümitli olduğunu ifade etti. Ancak alınan bu kararın ekonomiye olumlu yansımayacağı ve mevcut fiyatları düşürmeyeceğini düşünenler de var

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